Tarihe geçen Vali! 15 Temmuz’da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu

15 TEMMUZ BELGESELİ YAPTI

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da önemli bir projede yer aldı. Darbe girişimine karşı gazi kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgesele imza atan Yiğitbaşı, belgeselle ilgili o dönem SABAH'a açıklamalarda bulunmuştu. Kendisi de 15 Temmuz'da sokağa çıkan kadınlardan biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o gün Atatürk Havalimanı'nda karşılayan on binlerce vatandaş arasında bulunan Yiğitbaşı, "Herkesin kendinden pay bulacağı bir belgesel" dedi ve şöyle devam etti: "Gazeteci ve akademisyen olarak kendimizi 15 Temmuz'la ilgili sorumlu hissettik. Bu kadınlar, hayatları pahasına nasıl bir sorumluluk bilinciyle dışarı çıktıysa biz de sorumluluk bilinciyle tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatılma noktasında karar alıp belgeseli yaptık. Görüştüğümüz kadınlardan çok şey öğrendik. Belgesel, Boğaziçi Film Festivali ve TRT Belgesel'de yayınlandı."