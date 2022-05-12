Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Yiğitbaşı'nın yıllar önce Erdoğan'a teşekkür ettiği video gündem oldu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti. Yiğitbaşı'nın yıllar önce bir televizyon programına katılarak başörtüsü özgürlüğü konusunda Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti. Yiğitbaşı'nın yıllar önce bir televizyon programına katılarak başörtüsü özgürlüğü konusunda Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.