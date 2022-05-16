Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara’da... İki liderden ortak açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçildi.

Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Başkan Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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17 YIL SONRA BİR İLK

Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum.

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz.

Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişiklerimizin 60. yılına tekabül ediyor. Ortak mazimiz 500 yıl önceye kadar dayanıyor.

İkili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşıyan Yüksek Düzeyli İş Birliği Teşkilatımızın ilk toplantısını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu.

İş birliğimizi daha da ileriye taşımayı bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik.

Salgına rağmen ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yeni hedefimiz 10 milyar dolar.

Bin 400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor.

Ayrıntılar geliyor...