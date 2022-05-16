Video Haber Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video
Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video

Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video

16.05.2022 | 20:29

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Bu ziyaretin Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "İlişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz." dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 35 artarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Erdoğan, "Yeni hedefimiz 10 milyar dolar." ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları konusuna da değinen Erdoğan: "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz"

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