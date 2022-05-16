Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Bu ziyaretin Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "İlişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz." dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 35 artarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni hedefimiz 10 milyar dolar." ifadelerini kullandı.