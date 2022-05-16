’İnek Bayramı’ rezaleti ile ilgili Ankara Üniversitesi’nden açıklama: İnceleme başlatıldı...

Ankara Üniversitesi'nde İnek Bayramı adı altında düzenlenen skandal organizasyonla İslami değerler ayaklar altına alındı. Salona giren bir grup öğrenci rezalete büyük tepki göstererek müdahale etti. Yaşanan olay sosyal medyaa duyulunca tepkiler çığ gibi büyüdü. Rezalet organizasyon ile ilgili Ankara Üniversitesi inceleme başlattığını duyurdu.

İSLAMİ DEĞERLERİ HEDEF ALDILAR

İmam rolüyle sahneye çıkan provokatörlere üniversitede bulunan Müslüman öğrenciler tarafından tepki gösterildi. Sahnedeki provokatöre tepki gösteren öğrenciler, "Hadsizler, kimsiniz siz" ifadeleriyle sahnedeki terbiyesizliği sonlandırmaya çalıştı. Tüm bunlar yaşanırken fakülte dekanı da sahnede olanlara tepki göstererek salonu terk etti.

GÜVENLİK TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Bunun üzerine salonda bulunan güvenlikler, sahnede yaşananlara tepki gösteren öğrencileri salondan çıkardı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Üniversitesi'nden rezalet organizasyon ile ilgili açıklama geldi.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü (12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Ankara Üniversitesinde “inek duası” skandalı