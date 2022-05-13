TIKLIM TIKLIM DOLU SALON, KAHKAHALARLA İNLEDİ

Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, "Ben bir imamım" diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu."Kutsal İnek Bayramı" adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.

Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler | Video

O PROVOKATÖR YİNE SAHNEDE

2016 yılında da benzeri yaşanan provokasyonun öncü ismi yine Mehmet Can Tan. 2016 ylında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunan ve üniversiteden ceza alan Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.