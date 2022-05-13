Haberler Yaşam Haberleri Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler
Giriş Tarihi: 13.5.2022 11:43 Son Güncelleme: 13.5.2022 12:30

Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler

Ankara Üniversitesi’nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde “Kutsal İnek Bayramı” adı altında İslam'a hakaret edildi. 2016 yılında da bir benzeri düzenlenen etkinliğe bu kez müslüman öğrenciler izin vermedi. Etkinlik salonuna giren öğrenciler, dini değerlerle alay edilen bu etkinliği engelledi.

Kutsal İnek Bayramı adı altında düzenlenen bir etkinlikte dini değerler alaya alındı. Çirkin görüntüler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kayda alındı…

TIKLIM TIKLIM DOLU SALON, KAHKAHALARLA İNLEDİ
Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, "Ben bir imamım" diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu."Kutsal İnek Bayramı" adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.

Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler | Video

O PROVOKATÖR YİNE SAHNEDE
2016 yılında da benzeri yaşanan provokasyonun öncü ismi yine Mehmet Can Tan. 2016 ylında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunan ve üniversiteden ceza alan Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER BASTI
Bu alaycılığa bazı Müslüman öğrenciler ise daha fazla dayanamadı.

Okulda gelenek haline gelen ve İslami değerlerin ayak altına alındığı etkinliği basan o öğrenciler, büyük tepki gösterdi.

"İN AŞAĞIYA"
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir öğrencinin "İn aşağıya" dediği duyuldu.

Görüntüler üzerine herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler
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