Kutsal İnek Bayramı adı altında düzenlenen bir etkinlikte dini değerler alaya alındı. Çirkin görüntüler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kayda alındı…
TIKLIM TIKLIM DOLU SALON, KAHKAHALARLA İNLEDİ
Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, "Ben bir imamım" diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu."Kutsal İnek Bayramı" adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.
Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler | Video
O PROVOKATÖR YİNE SAHNEDE
2016 yılında da benzeri yaşanan provokasyonun öncü ismi yine Mehmet Can Tan. 2016 ylında da benzer eylemi gerçekleştirdiği için hakkında suç duyurusunda bulunan ve üniversiteden ceza alan Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.