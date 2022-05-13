Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler | Video
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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde “Kutsal İnek Bayramı” adı altında İslam'a hakaret edildi. 2016 yılında da bir benzeri düzenlenen etkinliğe bu kez müslüman öğrenciler izin vermedi. Etkinlik salonuna giren öğrenciler, dini değerlerle alay edilen bu etkinliği engelledi.