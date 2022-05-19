CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi

Karataş sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gerçek yüzleri işte böyle ortaya çıkıyor! Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak umurlarında değil! Onlar için varsa yoksa gösteriş! Ego ve şiddet ruhundan ibaretler! Ama iyi bilsinler ki; taşıdıkları bu zihniyete, o önlerine geçmek istedikleri gençlik son verecek!