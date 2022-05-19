Video Haber CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video
CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video

CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video

19.05.2022 | 15:33

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CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na gölge düşüren hareket. Başkan Oran'ın belediyenin zabıta bandosunu gençlerin düzenlediği bando gösterisinin önüne geçirmesi tepkilere neden oldu. Kendisine tepki gösteren vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösteren CHP'li Başkan yanındaki zabıtalara da 'Alın bunu buradan' demesi dikkat çekti. 19 Mayıs'a gölge düşüren anların yaşandığı olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş olay anında ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Karataş, "CHP’nin Çeşme Belediye Başkanı Oran, belli ki 19 Mayıs’ı Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı değil; kendi bayramı sanmış" dedi.

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CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda utandıran hareket. CHP'li Başkan, gençlik bayramında gençlerin düzenlediği bando yürüyüşüne engel oldu.

Belediyenin bando yürüyüşünü öne çıkarmak için öğrencilerin düzenlediği gösteriye engel olan CHP'li başkanın engellemesiyle karşılaşan öğretmenler ve çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken olay anında kısa süreli bir itiş kakış yaşandığı gözlemlendi.

Olaya tanık olan vatandaşlar "Gençlik bayramı değil mi bu? Çocukların arkasından gelin. Başkan bu olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşların yanına gelen Başkan Oran'ın tepki gösteren vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösterdiği ve yanındaki zabıtalara 'Alın bunu buradan' şeklinde emir verdiği dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışmayacak görüntülere sahne olan olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş, "CHP'nin Çeşme Belediye Başkanı Oran, belli ki 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı değil; kendi bayramı sanmış! Törenlerde, beraberindeki belediye bandosuyla gençlik bandosunun önüne geçmek istemeleri ve yarattıkları itiş kakış başka türlü açıklanamaz!" ifadelerini kullandı.

Karataş sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gerçek yüzleri işte böyle ortaya çıkıyor! Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak umurlarında değil! Onlar için varsa yoksa gösteriş! Ego ve şiddet ruhundan ibaretler! Ama iyi bilsinler ki; taşıdıkları bu zihniyete, o önlerine geçmek istedikleri gençlik son verecek!

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