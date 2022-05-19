CHP’li başkan 19 Mayıs’ta gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na gölge düşüren hareket. Başkan Oran'ın belediyenin zabıta bandosunu gençlerin düzenlediği bando gösterisinin önüne geçirmesi tepkilere neden oldu. Kendisine tepki gösteren vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösteren CHP'li Başkan yanındaki zabıtalara da 'Alın bunu buradan' demesi dikkat çekti. 19 Mayıs'a gölge düşüren anların yaşandığı olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Av. Yeliz Karataş olay anında ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Karataş, "CHP’nin Çeşme Belediye Başkanı Oran, belli ki 19 Mayıs’ı Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı değil; kendi bayramı sanmış" dedi.