SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaydı! İstanbul’da DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı!

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimleri DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı! | Video

12 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

Teröristin kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.