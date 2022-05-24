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OTOMATİK OYNAT
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Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:50
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Son Dakika: İstanbul’da DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı! | Video 24.05.2022 | 14:03
00:52
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Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video 24.05.2022 | 12:02
12:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs Salı atv izle! | Video 24.05.2022 | 11:55
00:52
01:29
Son Dakika: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı | Video 24.05.2022 | 10:45
00:58
26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video 24.05.2022 | 10:45
01:49
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video 24.05.2022 | 10:32
00:21
Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video 24.05.2022 | 10:33
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Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video 24.05.2022 | 09:26
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İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı | Video 24.05.2022 | 08:46
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Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 24.05.2022 | 08:40
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Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video 23.05.2022 | 23:29
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Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu | Video 23.05.2022 | 16:50
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Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, canlı bomba eylemi hazırlığında olan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.