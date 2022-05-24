Son Dakika: İstanbul’da DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı! | Video

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, canlı bomba eylemi hazırlığında olan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.