SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’ndan acı haberler geldi! Şehitlerimiz ve yaralılarımız var! F-16’lar bölgeye hareket etti, bombardıman başladı

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haberler geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 askerimizin çıkan sıcak çatışmada şehit olduğunu, 4'ünün de yaralandığını duyurdu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU: 3 ŞEHİT, 4 YARALI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda şehitler ve yaralılar olduğu bildirildi.
Son Dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 3 asker şehit oldu | Video
Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
DİYARBAKIR'DA BÜYÜK HAREKETLİLİK! F-16'LAR HAVALANDI
Acı haberlerin ardından Diyarbakır'daki anajet üssünde büyük hareketlilik yaşandığı gözlendi. F-16'lar peş peşe hareketlenerek bölgeyi bombardıman altına aldı. Operasyon havadan ve karadan genişleyerek devam ediyor. Teröristlerin etrafı kuşatılmaya çalışılıyor.
ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ailesine acı haber verildi.
Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.
Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.
BAKAN AKAR SINIRA GİDİYOR
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.