SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’ndan acı haberler geldi! Şehitlerimiz ve yaralılarımız var! F-16’lar bölgeye hareket etti, bombardıman başladı

ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

BAKAN AKAR SINIRA GİDİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.