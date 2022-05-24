Video Haber Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video
Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video

Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video

24.05.2022 | 17:38

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Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi. Detaylar A Haber'de...

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