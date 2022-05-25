Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye oy istedi.

Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı'na oy topluyor | Video

PKK ELEBAŞI SALİH MÜSLİM: HERGÜN KAYIPLAR VERİYORUZ

Öte yandan, örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim de geçtiğimiz günlerde itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Her gün kayıplar verdiklerini itiraf eden Müslim, "Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz.