Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı'na oy topluyor | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesine harekat talimatı vermesinin ardından terör örgütü PKK'da panik havası oluştu. Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, çareyi seçmene çağrı yapmakta buldu, CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi. PKK ele başlarından Salih Müslim de geçitğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her gün kayıplar verdiklerini itiraf etmiş, “Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye’yi karşısına almaz” ifadelerini kullanmıştı.