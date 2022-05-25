Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına AK Parti ve MHP’den sert tepki: Uluslararası operasyonun içimizdeki piyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Uluslararası arenada elde edilecek kazanımlar öncesi Kılıçdaroğlu'nun FETÖ tarafından yıllardır söylenen asılsız iddiaları dillendirdiğini belirten Dağ, "Herkesin bildiği ve araştırıldığında açık kaynaktan rahatça bulunabilecek bilgilere gizem katarak suyu bulandırmaya çalışıyor. Bunlar malum örgütten alışık olduğumuz yöntemlerdir. "FETÖ sözcüsü" Kılıçdaroğlu, safsatadan oluşan iddialarıyla sosyal medya başta olmak üzere; fonladığı kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplumu huzursuz etmeye çalışmaktadır.

Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı sokak siyaseti ve eylemler ile ortaya attığı asılsız iddiaların "gündemi değiştirmek" adına yapıldığını 7'den 77'ye herkes görüyor. CHP Genel Başkanı, sorumlu bir siyasetçi gibi değil, "sorunlu" bir siyasetçi gibi hareket etmektedir. Yalanı vazgeçilmez bir huy edinen Kılıçdaroğlu, adeta yalan rekorları kırmaktadır. Durum böyle olunca, "sorumlu" bir muhalefet lideri görmek isteyen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun bu yalan siyasetinden artık bıkmış, usanmıştır.