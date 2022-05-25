Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına AK Parti ve MHP’den sert tepki: Uluslararası operasyonun içimizdeki piyonu

Son dakika haberleri: Türkiye, Pençe Kilit Harekatı'nı tamamlayarak Irak'ın kuzeyindeki PKK terörünü yok etme noktasına geldi. Bakan Akar da, 'Kilidi kapatmaya artık çok yakınız' diyerek gelişmeleri doğruladı. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik hazırlıkların sürdüğünü, tamamlanır tamamlanmaz da operasyonun başlayacağını söyledi. Türkiye'nin terör örgütünü tüketme noktasında operasyonlarına hız verdiği bir dönemde önce ABD'den CHP'nin Maltepe Mitingi'nde kaos çıkaracak bir uyarı geldi. Provokatif açıklamanın hemen ardından ABD Büyükelçisi Flake, İYİ Parti ve HDP'yi peş peşe ziyaret etti. Dün de Kılıçdaroğlu sözde belgeler ile Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı.
Peki üst üste kaos çıkarma, toplumu infiale sürüklemeye yönelik bu hamleler ne anlama geliyor? Suriye'deki operasyonun arefesinde bu adımların peş peşe gelmesi, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için bir hamle mi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
"FETÖ TARAFINDAN YILLARDIR SÖYLENEN ASILSIZ İDDİALARI DİLLENDİRİYOR"
Hamza Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun çabası ve ortaya koyduğu parti içi saf dışı bırakma hamlelerinden sonra CHP, Türkiye siyasetinde uzun süredir kasis görevini üstlenmektedir. İçeride yaptığı hamle, konuşma ve eylemler ile CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin gücüne ve kazanımlarına gölge düşürmeye dönük bir politika izliyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Uluslararası arenada elde edilecek kazanımlar öncesi Kılıçdaroğlu'nun FETÖ tarafından yıllardır söylenen asılsız iddiaları dillendirdiğini belirten Dağ, "Herkesin bildiği ve araştırıldığında açık kaynaktan rahatça bulunabilecek bilgilere gizem katarak suyu bulandırmaya çalışıyor. Bunlar malum örgütten alışık olduğumuz yöntemlerdir. "FETÖ sözcüsü" Kılıçdaroğlu, safsatadan oluşan iddialarıyla sosyal medya başta olmak üzere; fonladığı kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplumu huzursuz etmeye çalışmaktadır.
Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı sokak siyaseti ve eylemler ile ortaya attığı asılsız iddiaların "gündemi değiştirmek" adına yapıldığını 7'den 77'ye herkes görüyor. CHP Genel Başkanı, sorumlu bir siyasetçi gibi değil, "sorunlu" bir siyasetçi gibi hareket etmektedir. Yalanı vazgeçilmez bir huy edinen Kılıçdaroğlu, adeta yalan rekorları kırmaktadır. Durum böyle olunca, "sorumlu" bir muhalefet lideri görmek isteyen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun bu yalan siyasetinden artık bıkmış, usanmıştır.
Milletimiz hep olduğu gibi bugün de yalan, şişirme ve reklam ile değil samimiyet, gayret ve hizmet ile kendisine gelene teveccüh göstermektedir ve yarın da bu böyle olacaktır. Takdiri ve övgüyü ancak uzaklarda değil, milletin gözünde ve gönlünde arayanlar kazanabilirler; 20 yıldır olduğu gibi."
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
"ULUSLARARASI OPERASYONUN İÇİMİZDEKİ PİYONU"
MHP Grup Başkanvekili Hamza Dağ ise, bütün bunların birbiriyle irtibatlı ve organize bir şekilde yapılan uluslararası bir operasyon olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan uluslararası operasyonun içimizdeki piyonu… Bu çok açık. Kılıçdaroğlu yalanı, iftirayı, kışkırtmayı bir siyaset tarzı haline getirdi. Bunu ilk defa yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasetin demokratik muhalefetle alakası yok. Sadece kaos çıkartmakla meşgul. Elbette hukuk gereğini yapacaktır. Bunlar Türkiye düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle aleni iş birliği halindeler. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanıdır. Yalan ve iftirayla gözleri kararmış. Kendi partilerine, siyasete ve ülkeye yabancılaşmış." diye konuştu.