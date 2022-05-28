Sınır ötesi operasyon sinyalini duyan PKK’da büyük panik! A Haber Drone kamerasına ateş açtılar

Türkiye'nin gerek sınırların içerisinde gerek sınır dışında terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sınır ötesi operasyon sinyali vermesiyle birlikte YPG/PKK'lı teröristlerin paniklediği ve Tel Rıfat bölgesinde tünel kazmaya başladığı öğrenildi. Tüm Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesine yakın bir bölgede evlerin altına kazılan tünellerle köyleri birbirine bağladığını adeta evleri karargaha çevirdiğini görüntüledi.

Kaydedilen görüntülerde teröristler tarafından kullanılan yapılar ve yerin altından kazılan tünellerle köylerin birbirine bağlandığı YPG/PKK'lı teröristlerin evleri adeta karargaha çevirdikleri dikkat çekti.

Yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili A Haber ekranlarında konuyla ilgili bilgi veren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde nasıl bir hazırlık içinde olduklarını A Haber Drone kamerasıyla bu ekranlarda gösterdik. Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından panikleyen teröristlerin bölgedeki hazırlıklarını göstermek için gönderdiğimiz Drone kameraya mevziden çıkan teröristlerden bir tanesi ateş açtı" dedi.

BETON TÜNELLER FRANSIZ LA FARGE'DAN

A Haber muhabiri Geçgel şu ifadeleri kullandı: O mevzilerden çıkan teröristler Drone kameramıza ateş açtı. Kamerayı gören diğer teröristler ise kaçtı. Teröristlerin gündüz saatlerinde dışarı çıkmadığı ancak akşam saatlerinde karargahlarından çıktığı gözlemlendi. Bölgedeki beton tünellerin ise Fransız markası La Farge tarafından yapıldığı öğrenildi.

Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali'nin ardından panikleyen YPG/PKK'lılar A Haber Drone'una ateş açtı! | Video