Ecevit’in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Güneydoğu’da biraz daha fazla oy alabilmek için bunu yapanlar CHP’nin mirasçısı olamaz

CHP, Haziran 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde HDP ile sıkı işbirliğini sürdürüyor. Güneydoğu'da oylarını artırmak isteyen CHP, HDP ile görüşmelerin yanı sıra terörle mücadeledeki temkinli tutumu ile de dikkat çekiyor. Türkiye'nin terör örgütünün kökünü kazımak için çıkardığı tezkereye 'Hayır' diyen CHP grubu, terör örgütünün sözde yöneticilerinden tebrik üstüne tebrik almıştı. CHP, yine terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini savunuyor.

CHP'deki ulusalcıların partiden bir bir ayrıldığı veya tasfiye edildiği dönemde eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ortaya çıkan bir röportajı çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit, CHP'nin Misak-ı Milli ve Kuvayi Milliye partisi olduğunu belirterek, Güneydoğu'da biraz daha fazla oy almak için bu isimlerin Meclis'e taşınması görevinin üstlenilemeyeceğini belirtiyor. Ecevit, bu tarz bir işbirliğinde bulunanların da CHP'nin mirasçısı olamayacağını ifade ediyor.

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