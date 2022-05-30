Ecevit'in CHP konuşması sosyal medyada gündem oldu "Türkiye'yi bölmek isteyenler..." | Video
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 16'ncı Başbakanı ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı olan Bülent Ecevit'in geçmişte 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit röportajında, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.