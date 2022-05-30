Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "Bugün Mansur Yavaş ile ilgili 'Selahattin Demirtaş'ı da aranızda görmek istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' diye mukabele ettiğine dair videolar dolaşıyor. Ya hu, bunlar değil mi 'Mansur Yavaş ta bilecek ki HDP'nin oylarıyla seçilmiştir' sözüne itiraz dahi edemeyenler. Ne bekliyordunuz ki."