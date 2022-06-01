Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemizin ufkunu açan yasama çalışmaları için her birinize teşekkür ediyorum. Milletimizin her bir ferdine kulak veren, derdiyle dertlenen samimi çalışmalarınızı takdir ediyorum.

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri'nin toplu açılışlarını yaptık. Aydın Söke'de ülkemizin en büyük kağıt fabrikasını hizmete açtık. Giresun'da afet konutlarını hak sahibine teslim ettik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk. Malatya çevre yolunu canlı bağlantıyla hizmete açtık. İdlib'te ve diğer güvenli bölgelerde yapımına başladığımız 57 bin briket evinin açılışına mesajla katıldık.

Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışının gururunu hemşehrilerimizle birlikte yaşadık.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin bağımsızlık gününü teknoloji şöleniyle taçlandırmış olduk. Son olarak İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesini 569 bin kişinin katılımıyla milletimizle paylaştık.

İstanbul'a sahip çıkılacak bir emanet yerine talan edilecek bir nimet olarak bakanlar, sadece Osmanlı'yı, fethin sırrını değil, cumhuriyeti de bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı 54 yıl sonra asli hüviyetine kavuşturduk.

Ana muhalefet 'Bunlar kaçkın' diyor. Bunları buraya alamayız diyor. Bunları geldikleri yere göndereceğiz diyor. Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. Medeniyetitimizin başkenti İstanbul'a ne yapsak hangi eseri kazandırsak borcumuzu ödeyemeyiz.

İstanbul Havalimanı her geçen yıl artan yolcu sayısı ve prestiji ile ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.