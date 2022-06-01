Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na “vakıf” tepkisi: "FETÖ’nün ABD’de faaliyetinden şikayet ettiğini görmedik" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
00:49
02:17
05:14
Burhanettin Duran | Yaklaşan seçimlerin riskleri 31.05.2022 | 16:53
03:59
Mahmut Övür | 'HDP'nin kimyası bozuldu' 31.05.2022 | 16:27
01:10:24
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği'nde konuştu | Video 31.05.2022 | 15:47
04:59
Salih Tuna | Berat Albayrak bunun için mi hedef seçildi? 31.05.2022 | 15:22
00:45
02:25
Hilal Kaplan | 'İstanbul'a kayyum atarsın' 31.05.2022 | 14:49
03:22
İşte PKK-Esad Rejimi iş birliği | Video 31.05.2022 | 14:11
02:50
Mehmet Barlas | 6'lı masadan yapılan açıklamalar kimsenin ilgisini çekmiyor 31.05.2022 | 13:20
01:36
01:53
00:19
Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video 31.05.2022 | 12:02
03:24
42:32
01:14
DEAŞ'ın finans hücresi çökertildi | Video 31.05.2022 | 11:13
00:38
Molotoflu eylem hazırlığı yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişi yakalandı | Video 31.05.2022 | 11:07
08:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı | Video 31.05.2022 | 10:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok." dedi.