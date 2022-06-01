Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki "Türkiye ile dans etmeye kalkma" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok." dedi. Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelten Başkan Erdoğan, "Bu 10 soruyu cevaplarsa onu muhatap alırız" dediği soru sıralamasının sonunda, "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddialarına tepki gösteren Erdoğan, "TÜRKEN Vakfı'nın yurt binasının inşaatını diline dolayan bu kişinin PKK'nın oradaki faaliyetlerinden şikayeti olduğunu gördünüz mü?" diye konuştu.