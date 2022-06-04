Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir’de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti

MAHKEME İPTAL ETTİ

İzmir 6. İdare Mahkemesi alınan zam kararının şekil yönünden hukuka aykırı bulup iptal etti. Mahkeme gerekçeli kararında, "Bu durumda Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17/10) maddesi hükmüne aykırı olarak toplanan UKOME Genel Kurulu tarafından alınan dava konusu kararda şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dendi.

BELEDİYE BAŞKANLARI OY KULLANAMAZ

Mahkeme dava konusu UKOME kararının ücret artışına ilişkin düzenlemeleri içermesi nedeniyle toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar bakımından, alınan kararda yer alan davacı idare aleyhine getirilen düzenlemeler nedeniyle de davacı idare bakımından da telafisi güç zararlara sebep olabileceğinin açık olduğuna dikkat çekti. Mahkeme UKOME'nin şekil yönünden yanlış toplandığını, ilçe belediye temsilcilerinin sadece ilçeleriyle ilgili kararlara katılabileceğini vurguladı.

ZAMLI ÜCRETLER İADE EDİLMELİ

Mahkemenin tartışmalı UKOME kararını iptal etmesi Büyükşehir Belediyesinde şok etkisi yarattı. Büyükşehir karara itiraz ederken 20 Mart tarihinden bu yana halktan hukuksuz olarak alınan ulaşım ücretlerinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Hukukçular belediyenin zamlı ücretleri mahkemenin verdiği karar doğrultusunda iade etmesi gerektiğini belirtti.

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