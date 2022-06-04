Başkan Tunç Soyer ’Yanınızdayız’ dedi depremzedeleri yüzüstü bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan İzmir depremi sonrası bu güne kadar bir tane bile deprem konutu yapmayan sadece tartışmalı bir ihale ile deprem anıtı yapan Soyer'in 20 Temmuz'da 224 depremzede aileyi sokağa atacak olması insafsızlık olarak nitelendirildi.
TÜRKİYE DEPREMDELERE UYGULANAN ZULMÜ SABAH'TAN ÖĞRENDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden 224 depremzedeyi mülkiyeti kendisine ait Uzundere'deki toplu konutlardan tahliye edeceğini açıkladı. Depremzedelere yapılan tebligatta evlerin en geç 20 Temmuz'a kadar boşaltılması istendi. SABAH İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Depremzedelere reva görülen uygulamayı 'Bunun adı insafsızlık' başlığı ile manşetine taşıdı. Türkiye İzmir'de Tunç Soyer tarafından depremzedelere uygulanan zulmü SABAH'tan öğrendi.
YIL SONUNA KADAR TÜM KONUTLAR TESLİM EDİLMİŞ OLACAK
30 Ekim depreminin hemen ertesi günü devletin depremzedelerin yaralarını sarmak için başlattığı çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. Aradan geçen 20 Aylık süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 529 konut ve 80 dükkanı hak sahiplerine teslim etti. Ay sonuna kadar Bayraklı proje alanında 862 konut ile 222 işyeri Reverv alanında ise 397 konutun daha teslim edileceği açıklandı. Rezerv alanında geri kalan 3 bin 252 konut ile 51 dükkanında yılbaşına kadar hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi. Tüm imkanlarını seferber eden devlet 20 ayda toplamda 1788 konut ile 302 dükkanı tamamlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi ise sadece Deprem Anıtı yapmakla yetindi. Büyükşehir ihalesi kamuoyunda tartışma yaratan deprem anıtına kasasından 400 bin 500 lira ödedi.
AÇIKLAMA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
İzmir depreminde evlerini barklarını ve yakınlarını kaybeden depremzedelere ikinci darbe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer'in depremzede 224 ailenin 20 Temmuz'a kadar tanınan süreyi uzatılması yönündeki talebi Büyükşehir cephesinde kabul görmedi. Soyer dün yazılı bir açıklama yaparak 20 Temmuz'da sona erecek olan sürenin uzatılmayacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. Soyer'in süreyi uzatmayacağız açıklaması skandal olarak nitelendirildi.Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti 224 depremzedeyi kapı dışarı etti! Tun Soyer'e tepkiler çığ gibi: 20 aydır yaptığı tek şey deprem anıtı