Başkan Tunç Soyer ’Yanınızdayız’ dedi depremzedeleri yüzüstü bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan İzmir depremi sonrası bu güne kadar bir tane bile deprem konutu yapmayan sadece tartışmalı bir ihale ile deprem anıtı yapan Soyer'in 20 Temmuz'da 224 depremzede aileyi sokağa atacak olması insafsızlık olarak nitelendirildi.