Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Levent Göktaş her yerde aranıyor

LEVENT GÖKTAŞ'I ÖZEL EKİP ARIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin ile Mustafa Özcan'ın o dönem özel kalem ve şoförlüğünü yapan Memiş Aytekin'in gözaltı sürelerinin uzatıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan suikastin kilit ismi olduğu belirtilen dönemin özel kuvvetler MAK alay komutanı Mustafa Levent Göktaşın yakalanması için özel ekip oluşturulduğu ve her yerde arandığı öğrenildi.

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