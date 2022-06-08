Son dakika: İlk kez SABAH duyuruyor: Hablemitoğlu’nun suikast timine operasyon

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hablemitoğlu'na yönelik suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, suikast FETÖ'cülerin yoğun olarak yuvalandığı ve 15 Temmuz'da suikast girişimlerinde bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki MAK Alay Komutanlığında organize edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş da bulunuyor. Eski özel kuvvetler mensuplarına yönelik operasyonun savcılık ve emniyetin istihbarat birimlerinin desteğiyle çok detaylı inceleme, alınan ifade ve analizleri sonrasında gerçekleştirdiği öğrenildi. Eylemin Galatasaray- Ankaragücü Türkiye Kupası 3. Tur Maç saatinde yapıldığı, şehrin sakin olması nedeniyle özellikle bu saatin seçildiği öğrenildi. Zanlıların gözaltına alınmasının ardından tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.
FETÖ'nün Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden ve örgütün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan kitabını yayınlayamadan 20 yıl önce Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Zafer Ergün tarafından yürütülen soruşturmada Bozkır, detaylı ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Suikast öncesi Hablemitoğlu'nu takip ettiği ortaya çıkan eski Özel Kuvvetler mensubu Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda İrfan Birkan, Birol Ercan, Aydın Köstem, Nizamettin Avşar ve Mehmet Narin gözaltına alınmıştı. Hem Nuri Gökhan Bozkurt, hem de diğer şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından derinlemesine çalışma yapıldı.
İSTİHBARAT BİRİMLERİ DETAYLI ANALİZ YAPTI
Soruşturma kapsamında istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar ve analizler sonrasında Necip Hablemitoğlu'nun suikastının hazırlanması, gerçekleştirilmesinde aktif rol oynadığı iddia edilen isimler tek tek belirlendi. Soruşturma süresince alınan ifadeler kapsamda şüphelilerin yakalanması için Ankara polisi şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
SUİKAST, FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI BİRİMDEN
Zanlılar hakkında verilen gözaltı kararında suikastın Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bağlantılı ve irtibatlı isimler tarafından planlandığı belirlendi. Bu doğrultu da 2001 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kararda, Nuri Gökhan Bozkurt'un da Necip Hablemitoğlu suikasta kurban gittiği dönemde aynı birimde çalıştığı, gayri resmi organizasyonun bu birimde planlanmış olduğuyla ilgili bilgiler aktarıldı. O dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Hacı Arabacı, Kamil Metin ve Memiş Aytekin hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
KEŞİF, TAKİP, İZLEME VE SUİKAST
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlıların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Nuri Gökhan Bozkır, suikast öncesinde yaptığı keşfin detaylarını ifadesinde anlattı. Hurdacı kılığında Portakal Çiçeği sokakta keşif yaptığını, ajandasına keşifle ilgili notlar tuttuğunu anlatan Bozkır, suikast yapacak kişiyi de olay yerine götürdüğünü anlattı.
GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI OLDUĞU GÜN SEÇİLDİ
Suikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan Gölü’nde Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı olan 2 kişi tutuklandı Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme! Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı Necip Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' kitabının yayıncısı SABAH'a konuştu: Hayatım alt üst oldu