Son dakika: İlk kez SABAH duyuruyor: Hablemitoğlu’nun suikast timine operasyon

SUİKAST, FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI BİRİMDEN

Zanlılar hakkında verilen gözaltı kararında suikastın Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bağlantılı ve irtibatlı isimler tarafından planlandığı belirlendi. Bu doğrultu da 2001 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kararda, Nuri Gökhan Bozkurt'un da Necip Hablemitoğlu suikasta kurban gittiği dönemde aynı birimde çalıştığı, gayri resmi organizasyonun bu birimde planlanmış olduğuyla ilgili bilgiler aktarıldı. O dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Hacı Arabacı, Kamil Metin ve Memiş Aytekin hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.