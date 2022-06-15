Son dakika: Başkan Erdoğan ’Sonuna kadar takipçisi olacağız’ demişti! Polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’e soruşturma

Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.

Başkan Erdoğan'dan Kadıköy'de polise saldıran vekil hakkında flaş açıklama "Dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı"

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, DBP'li Salihe Aydeniz'in dosyasının çok kabarık olduğunu, 60 küsur dosyada suç layihası bulunduğunu belirterek, "Kendisinden bu ihanetinin bedelini hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Açık ve net söylüyorum; Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, yine süratle bu türlerinin artık bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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