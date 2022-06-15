Son dakika: Başkan Erdoğan ’Sonuna kadar takipçisi olacağız’ demişti! Polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’e soruşturma

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında açtığı soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir milletvekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Mağdur Hakan A.'ya yumruk atan kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.
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Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi. Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
POLİS MEMURUNUN İFADESİ
Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi. Grubun en önünde kalkanla durduğunu belirten Hakan A, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dedi.
Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.
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"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, DBP'li Salihe Aydeniz'in dosyasının çok kabarık olduğunu, 60 küsur dosyada suç layihası bulunduğunu belirterek, "Kendisinden bu ihanetinin bedelini hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Açık ve net söylüyorum; Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, yine süratle bu türlerinin artık bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’i kınayamadı! İki kelimelik yanıt