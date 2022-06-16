Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DBP'li Salihe Aydeniz'in vekilliği düşecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:24 Son Güncelleme: 16.6.2022 14:39

Son dakika: DBP'li Salihe Aydeniz'in vekilliği düşecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı!

Son dakika: DBP’li Salihe Aydeniz’in vekilliği düşecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı!

Adalet Bakanı Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu'nda düzenlenen Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’ne katıldı. Bozdağ törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadıköy'deki terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride polise yumruk atan DBP'li Salihe Demir'in vekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceği sorusuna da Bozdağ: "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına fezleke iletilmiş olur." ifadeleriyle yanıt verdi...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki soruşturmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fezlekenin muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na iletişmiş olacağını dile getiren Bozdağ, "Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir. Bildiğiniz gibi Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon öncelikle konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu Genel Kurul'a gelmekte ve Genel Kurul'daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, dokunulmazlığı kalkmaktadır." dedi.

Bozdağ, "Sami Aydeniz ile ilgili şu anda TBMM'de bildiğim kadarıyla 80 fezleke var. Bu yeni gelen fezlekeyle beraber 81 fezleke olacaktır. Takdir Meclis'indir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir." diye konuştu.

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Son dakika: DBP'li Salihe Aydeniz'in vekilliği düşecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı!
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