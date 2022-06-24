



Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorunlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak 2014-2016 yılları arasında görev yapan ve Edirne Uzunköprü ilçesi Sınır bölgesinde yurt dışına kaçmak isterken Jandarma görevlilerince kaçmaya çalışırken yakalan Necati Parıldar'ın 'Değer ailelerine' ve terör örgütü üyeliğinden işlem gören kişilere para transferi yaptığı tespit edilmişti.