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Giriş Tarihi: 27.6.2022 18:25 Son Güncelleme: 27.6.2022 18:34

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'Aykut Erdoğdu' açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan ’Aykut Erdoğdu’ açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle telefon görüşmesinde yeni evlendiği Avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündeme bomba gibi düştü. CHP'den yaşanan skandail ile ilgili ilk açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' dedi.

Son dakika haberleri: Taciz, şantaj, tecavüz ve rüşvet skandalları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir skandal patlak verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle telefon görüşmesinde yeni evlendiği Avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündeme bomba gibi düştü.

Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.

Erdoğdu'nun '50 kişiyle birlikte oldu', 'Onu CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi yapmak için Kemal Bey'i 5 kere aradım' şeklindeki sözleri parti içindeki siyasi ve ahlaki çürümüşlüğü de gözler önüne serdi.

Gündemi sarsan skandalın yankıları sürerken, CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

"EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'Aykut Erdoğdu' açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz!
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