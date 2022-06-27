CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan ’Aykut Erdoğdu’ açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz!

Son dakika haberleri: Taciz, şantaj, tecavüz ve rüşvet skandalları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir skandal patlak verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle telefon görüşmesinde yeni evlendiği Avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündeme bomba gibi düştü.
Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.