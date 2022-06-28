ByLock’un lisans sahibi David Keynes davasında mütalaa verildi: İşte istenen ceza

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşen duruşmaya David Keynes ve avukatlar katıldı. Savcı mütalaasında David Keynes'ın ''Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan '' 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve etkin pişmanlıktan yararlanılmasını talep etti. Sanık David Keynes, mütalaaya karşı savunmasında, "Hasbelkader 40 yıldır Türkiye'yi mahfeden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye'ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum. Şartlar oluştuğu vakit hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum" dedi. Son söz olarak ise Keynes ''Beraatımı veya en düşük cezayı talep ediyorum dedi.