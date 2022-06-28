Haberler Gündem Haberleri ByLock'un lisans sahibi David Keynes davasında mütalaa verildi: İşte istenen ceza
Giriş Tarihi: 28.6.2022 12:52 Son Güncelleme: 28.6.2022 13:01

ByLock'un lisans sahibi David Keynes davasında mütalaa verildi: İşte istenen ceza

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
ByLock’un lisans sahibi David Keynes davasında mütalaa verildi: İşte istenen ceza

David Keynes, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes’in İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında David Keynes’ın ‘’Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ‘’ 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve etkin pişmanlıktan yararlanılmasını talep etti. Keynes ‘’40 yıldır Türkiye'yi mahfeden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye'ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum’’ savunmasında bulundu.

David Keynes, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibiydi. ABD vatandaşlığına geçip Alpaslan Demir olan adını değiştiren David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede David Keynes'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

17 Aralık 2020'de hakkında yakalama emri çıkartılan Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmişti. 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olan Keynes, 3 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşen duruşmaya David Keynes ve avukatlar katıldı. Savcı mütalaasında David Keynes'ın ''Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan '' 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve etkin pişmanlıktan yararlanılmasını talep etti. Sanık David Keynes, mütalaaya karşı savunmasında, "Hasbelkader 40 yıldır Türkiye'yi mahfeden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye'ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum. Şartlar oluştuğu vakit hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum" dedi. Son söz olarak ise Keynes ''Beraatımı veya en düşük cezayı talep ediyorum dedi.

HEYET DEĞİŞİKLİĞİ

Mahkeme heyeti ara kararda üye hakimin tayini çıkması sebebiyle heyet değişikliği dikkate alınarak dosyayı incelemeye almaya karar verdi. Keynes hakkında yurtdışı yasağının devamına karar verildi.

ByLock'un lisans sahibi için yeni gelişme! İtirafçı tanık olarak dinlendi Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! "Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez" O isim görevden alındı

ARKADAŞINA GÖNDER
ByLock'un lisans sahibi David Keynes davasında mütalaa verildi: İşte istenen ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA