SON DAKİKA| Halil Falyalı suikastında sır görüşme! Cinayetten bir gün sonra telefonda konuştular...





ABD FALYALI'YI UYUŞTURUCU VE SİLAH BARONU OLARAK TANIMLAMIŞ

Bültenin ayrıntılarında yine, Falyalı'nın ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallığa eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı yönünde bilgilere yer verildi.



ADIM ADIM CİNAYET

İddianameye göre; Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesi eylemi bizzat tutuklu şüpheli Mustafa Söylemez ve aynı suçtan KKTC'de tutuklu bulunan Ömer Tunç tarafından gerçekleştirildi. Aynı suçtan KKTC'de tutuklu bulunan Veysel Sare, Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç'u olay yerine kiralık araç ile götürdü. Bu aracı yolun daraldığı noktada park halinde bekleterek, Falyalı ve şoförünün içerisinde bulunan aracın geçişini engelledi. Falyalı'nın aracı durmak zorunda kaldığı anda ise saldırı gerçekleştirildi.