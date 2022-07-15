81 mezarı kırıp, tahrip ettiler: Hasköy’deki skandal görüntülere ’top oynadık’ savunması

Açık kimlikleri belirlenen beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde; parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını, bunun üzerine mezarlığa girdiklerini ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı olarak mezarlık mermerlerinin tahrip olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nda 81 mezarın kırılmasına beş gözaltı! "Top oynadık" dediler | Video

O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.