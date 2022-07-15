81 mezarı kırıp, tahrip ettiler: Hasköy’deki skandal görüntülere ’top oynadık’ savunması

Olay 13 Temmuz Çarşamba günü saat 17.07'de Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Fetih Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Beş kişi; Hasköy'de bulunan Musevi Mezarları'na zarar verdi ve mezar taşlarını tahrip etti.
5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. 81 mezarlığın mermer taşlarının kırılarak tahrip edildiği belirlendi. Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayı Y.Y., Y.B.G., K.G., H.S.Ç. ve H.R.E. isimli yaşları 18'den küçük olan beş kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Açık kimlikleri belirlenen beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde; parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını, bunun üzerine mezarlığa girdiklerini ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı olarak mezarlık mermerlerinin tahrip olduğunu söyledi.
Beyoğlu'nda 81 mezarın kırılmasına beş gözaltı! "Top oynadık" dediler | Video
O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.