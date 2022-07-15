Haberler Gündem Haberleri 81 mezarı kırıp, tahrip ettiler: Hasköy'deki skandal görüntülere 'top oynadık' savunması
Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:28 Son Güncelleme: 15.7.2022 15:38

81 mezarı kırıp, tahrip ettiler: Hasköy'deki skandal görüntülere 'top oynadık' savunması

EMİR SOMER EMİR SOMER
81 mezarı kırıp, tahrip ettiler: Hasköy’deki skandal görüntülere ’top oynadık’ savunması

İstanbul’daki bir Musevi Mezarlığı’nda 81 mezarlığın mermer taşı kırılarak tahrip edildi. İnceleme başlatıldı. Yaşları 18’den küçük olan beş kişi gözaltına alındı. Beş kişi, yandaki parkta futbol oynarken toplarının mezarlığa kaçtığını, mezarlıkta oynamaya devam ettiklerini ve mermerlerin bu nedenle tahrip olduğunu söyledi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay 13 Temmuz Çarşamba günü saat 17.07'de Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Fetih Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Beş kişi; Hasköy'de bulunan Musevi Mezarları'na zarar verdi ve mezar taşlarını tahrip etti.

5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. 81 mezarlığın mermer taşlarının kırılarak tahrip edildiği belirlendi. Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayı Y.Y., Y.B.G., K.G., H.S.Ç. ve H.R.E. isimli yaşları 18'den küçük olan beş kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Açık kimlikleri belirlenen beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde; parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını, bunun üzerine mezarlığa girdiklerini ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı olarak mezarlık mermerlerinin tahrip olduğunu söyledi.

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O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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81 mezarı kırıp, tahrip ettiler: Hasköy'deki skandal görüntülere 'top oynadık' savunması
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