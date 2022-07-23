Elazığ’daki heyete tepki gösteren Mevlüde Teyze: ‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak öncülüğünde birkaç gün önce ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen 'CHP Ekonomi Masası' heyeti, Kapalıçarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile Mevlüde Benderlioğlu arasında ekonomi konusu açılınca heyete tepki gösteren Benderlioğlu, aralarında geçen konuşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Eşine erik almak için kapalı çarşıya gittiğini belirten Mevlüde Benderlioğlu, ''Buradan giderken içime doğmuştu. Kızıma da dedim. Keşke onlara rastlasam da bir iki bir şey şöyleyim dedim. Oradan birine sordum bunlar kim diye o da CHP dedi. Niye gelmişler dedim, içlerine girdim. Niye geldiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz dedim. Hepsi durdu baktı. Onlar da pahalılık var dedi. Elimdekileri gösterdim, herkes yiyor hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi biz bolluğa çıktık. Vallahi billahi başa geldi geleli benim param hiç bitmedi. Önceden mal ucuzdu para yoktu"
"CHP ÜLKEYİ YÖNETEBİLSEYDİ ZAMANINDA YÖNETİRDİ"
Eşinin emekli olduğunda 700 lira aldığını aktaran Benderlioğlu, "Şimdi 5 bin 500 lira alıyor. Ama bunlar nankörler. Kılıçdaroğlu hakkında hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Eşim 15 yıl Palu ilçesine gitti geldi. O zaman onlar baştaydı. Eşim bakkalı tanıyordu diye sana yağını cebine koyup getiriyordu. Getirene kadar cebi de yağ oluyordu.
Bakkal saklayarak veriyordu. Tüp kuyruktu. Fikri bozuk olanlar bunları bilmiyor ama fikri düzgün olanlar biliyor. CHP ülkeyi yönetebilseydi zamanında yönetirdi. Biz emekli olduk. O zaman Ecevit baştaydı. Her gün bu ay işçilerin maaşı yok diyordu. Acımızdan öldük derdik. Şimdi öyle bir derdimiz yok. Onların kökü gelse yine yapamaz. Ankara'ya, İstanbul'a gitti batırdılar. Ne yapmışlar. Her yeri batırdılar. Bunlar Türkiye'ye gelse Türkiye'yi de batırır" şeklinde konuştu.
"KİM NE DİYORSA ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN SÖYLÜYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olduğunu ifade eden Benderlioğlu, "Allah'ım ona sağlıklı uzun ömür versin. Tırnağını taşa değdirmesin. İnşallah bu dönem de gelir. Bizim başımızdan eksik olmasın. O zaman Türkiye Türkiye olur. Yoksa bunlar gelse yaptığını da yıkacak.
Gelip köprüyü yıkıyorlar, havaalanını yıkıyorlar, orayı burayı yıkıyorlar. Siz şimdiye kadar ne yaptınız ki bundan sonra ne yapacaksınız. Hiçbir şey yapamazlar. 45 gündür hastanedeyiz. Hastane 5 yıldızlı otel gibi. Yemeklerimiz, temizliğimiz çok iyi. Her gün çarşaf değiştirilir. Biz SSK'ya gittiğimiz zaman çarşaf mı vardı.
Yaşlılar altına kaçırır, altında kuruyordu. Şimdi gece, gündüz değişiyor. Yıkanıp ütülenip gelir. Bir doktor var, her gün geliyor. Kim ne diyorsa ortalığı karıştırmak için söylüyor. Dün onlara da söyledim. Neden ortalığı karıştırıyorsunuz dedim. Dışarıya uymayın dedim. FETÖ'nün de PKK'nın da Allah belasını versin'' ifadelerini kullandı.