Elazığ’daki heyete tepki gösteren Mevlüde Teyze: ‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’





Eşine erik almak için kapalı çarşıya gittiğini belirten Mevlüde Benderlioğlu, ''Buradan giderken içime doğmuştu. Kızıma da dedim. Keşke onlara rastlasam da bir iki bir şey şöyleyim dedim. Oradan birine sordum bunlar kim diye o da CHP dedi. Niye gelmişler dedim, içlerine girdim. Niye geldiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz dedim. Hepsi durdu baktı. Onlar da pahalılık var dedi. Elimdekileri gösterdim, herkes yiyor hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi biz bolluğa çıktık. Vallahi billahi başa geldi geleli benim param hiç bitmedi. Önceden mal ucuzdu para yoktu"