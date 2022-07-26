7 yıllık örgüt üyesinden bomba itiraflar! Terörist erkekler arasında çarpık ilişki skandalı

Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonrasında 2019 yılı Ağustos itibariyle kırsal alanda varlığı sonlandırılan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün güdümünde faaliyet yürütüyor. Suriye ülkesinde MLKP silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken örgütten kaçarak tesilm olan örgüt üyesi MLKP'nin bilinmeyenleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Örgüte 2015 yılında İstanbul'dan Ezilenlerin Sosyalist Partisi aracılığıyla katıldığını belirten itirafçı B.A. Ezilenler Sosyalist Partisi'nin (ESP) düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldığını, bazı etkinliklerde silahlı ve maskeli örgüt mensuplarının da bulunduğu ESP'nin MLKP'nin siyasi partisi konumunda olduğu, eş başkanlarının terör örgütü sözde üst yönetimi tarafından atandığını, ESP üyelerinden örgüt adına aidat toplandığı anlattı.

MLKP SURİYE'DE PKK SAFLARINDA

Ezilenler Sosyalist Partisi (ESP) aracılığıyla sözde silahlı ve ideolojik eğitim alması amacıyla 2017 yılında Suriye'ye gönderilen B.A. MLKP'nin sözde hukuk alanındaki yapılanmasının Ezilenlerin Hukuk Bürosu ismiyle yapıldığını, hukuk bürosu içerisinde faaliyet yürüten her avukatın MLKP üyesi olmak zorunda olduğunu anlattı. İtirafçı, Suriye de faaliyet yürüten MLKP ile PKK/KCK silahlı terör örgütü arasında anlaşmazlık olduğunu, hatta mali desteği bilinçli olarak geciktirildiğini, bu anlaşmazlıkta ABD'nin PYD/YPG yanlısı tutum sergilediğini söyledi.

ABD YPG'NİN SEÇTİĞİ SİVİLLER PİLOTAJ EĞİTİMİ VERİYOR

PKK/YPG'nn Irak Şengal'de Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) adı altında faaliyet yürüttüğünü, zaman zaman KDP ve Irak ordusu ile çatışmaya girdiği, YPG'nin kendisini KDP ve Irak ordusu ile çatışma halinde göstermemek amacıyla burada kendi adını kullanmayarak YBŞ adını kullandığı, sözde Şengal halkı kendisini savunuyor şeklinde propaganda yaptığını anlatan MLKP üyesi B.A. , "ABD'nin YPG'nin seçmiş olduğu sivil yerel halktan oluşan Suriye uyruklu şahıslara pilotaj eğitimi veriyor. ABD ve Avrupa'dan gelen yabancı terörist savaşçıların Irak ve Suriye'de eğitim alarak ülkelerine dönüyor. MLKP silahlı terör örgütünün sözde demokrasi, özgürlük, insan hakları ve eşitlik naraları atmasına rağmen, üst düzey yönetici kadrolarına ayrıcalıklar tanınıyor. Sıradan örgüt mensuplarının çok kolay cezalandırılıyor ve hatta infaz ediliyor. Aynı konudan üst düzey yönetici kadroların hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Bazı örgüt mensupları da intihara sürükleniyor. MLKP silahlı terör örgütü içerisinde meydana gelen cinsel taciz ve saldırı konularında yeterli müdahale de yapılmıyor" dedi.

AİDS'TEN ÖLEN ÖRGÜT ÜYESİNİ COVİD'DEN ÖLDÜ DEMİŞLER

İtirafçı örgüt içerisindeki çarpık ilişkilerle ilgili de çarpıcı bilgiler aktardı. B.A. , "cinsel taciz ve cinsel saldırı konularının üstü kapatılıyor. Kadınlara ayrımcılık yapılıyor. Erkek örgüt mensupları arasında çarpık ilişkiler var. AİDS'ten ölen bir örgüt mensubunun ölüm nedeni Covid-19 olarak açıklandı. Örgüt bu çarpık ilişkileri duyurmak istemiyor. Örgüte yeni katılımın olmaması sebebiyle yerel halk örgütlenmeye çalışılıyor. Ayrıca örgütten kopuşları önlemek maksadıyla da üst düzey örgüt yöneticileri baskıcı tutumlar sergiliyor. Örgüte katılmadan önce örgüt tarafından birçok vaat de bulunulmasına rağmen hiçbiri yerine getirilmiyor. Örgüt içerisinde yaşam şartları ise çok zor. Özel ihtiyaçlar bile giderilemiyor. MLKP silahlı terör örgütü mensuplarının Suriye'deki yaşam şartlarından ve örgüt üst düzey yönetici kadrolarının baskılarından şikayetçi olduklarından dolayı kaçmak için fırsat arıyor" dedi.