SON DAKİKA HABERİ | İşte Irak’ta Türkiye üzerinden oynanan kirli senaryonun şifreleri

Son dakika haberi... Irak'ın Duhok vilayeti Zaho ilçesinde gerçekleşen ve birtakım güçler tarafından Türkiye'nin üstüne atılmaya çalışılan saldırının perde arkası aralanmaya başladı. Saldırının iki önemli hedefi, "Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini kırmak ve Irak'ta, İran yanlısı bir yönetim oluşturmak" olarak sıralanıyor.

SALDIRI SONRASI İFTİRA: Duhok'ta turistik bölgeye düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, daha olayın ne olduğu bile anlaşılmadan belli kaynaklardan Türkiye'yi karalama kampanyaları başlatılmıştı. Bunun üzerine Türkiye olayla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamış ve sis perdesini bizzat aralamak için harekete geçmişti.