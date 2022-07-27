SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler

"PKK ZOR DURUMDA"

İsmail Hakkı Pekin, Duhok'ta yapılmaya çalışılan ve yaratılmaya çalışılan Türkiye karşıtı durum ile, Türkiye'nin o bölgelerden çıkarılmasının amaçlandığını söyledi. İsmail Hakkı Pekin, "PKK, bölgede çok zor durumda. Aynı zamanda, TR'nin Irak ile ilişkilerinin bozulması isteniyor. Hem Bölgesel Kürt Yönetimi ile hem de Merkezi Irak hükümeti ile ilişkilerin bozulması isteniyor." diye konuştu.

Hakkı Pekin, Türkiye'nin Irak ile zaman zaman ortak faaliyetler için görüşmeler yaptığını hatırlatarak, Şengal bölgesine dikkat çekti. İran, Haşdi-Şabi ve PKK'nın bölgede olduğunu kaydeden İsmail Hakkı Pekin, "Ortak faaliyetler konusundan çok rahatsızlar" dedi.