Son dakika: DDK müfettişleri ÖSYM’den ayrıldı! KPSS iddiaları hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Milyonlarca lisans mezununun bir yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS ) geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi.

Sorunsuz geçtiği düşünülen KPSS ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

Bazı adaylar, yayınlanan cevap anahtarı ile bir yayınevinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia etti. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, MÜFETTİŞLER KURUMA GİDİYOR



İddialarla ilgili dün yaptığı konuşmada net mesaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlan Resmi Gazete'de ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden aldığı belirtildi. Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti.

İLK GÜN İŞLEMLERİ TAMAM

Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti ve ilk günkü incelemeler tamamlandı.

DDK KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu