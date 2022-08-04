Video Türkiye DDK’dan KPSS için suç duyurusu!
DDK’dan KPSS için suç duyurusu!

DDK’dan KPSS için suç duyurusu!

04.08.2022 | 01:38

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Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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