KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın

KPSS iddialarının ardından net mesaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri ÖSYM binasından ayrılarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bunun üzerine Başsavcılık soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.