Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar ertelenmiştir." dedi.

DDK: KPSS'NIN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR

DDK Başkanı Yunus Arıncı da, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.