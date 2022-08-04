SON DAKİKA! KPSS iptal edildi! Yeni KPSS takvimi için tarih verildi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini duyurarak, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır." dedi.