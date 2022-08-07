Son dakika | Cemal Enginyurt, Latif Şimşek’in üzerine yürümüş, koruması darp etmişti: Canlı yayında saldırıda flaş gelişme...

Son dakika haberi... Tartışmanın büyümesi üzerine programa ara verilirken Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırma anlatı stüdyoda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor. Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti | Video



ENGİNYURT'UN KORUMASI ŞİMŞEK'İ DARP ETTİ

Yayını kesilen programın sunucusu Pınar Işık Ardor tekrar yayına bağlandıklarında olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Ardor ayrıca, "Cemal Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde Latif Şimşek'i darp da etti. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.