Son dakika | Cemal Enginyurt, Latif Şimşek’in üzerine yürümüş, koruması darp etmişti: Canlı yayında saldırıda flaş gelişme...

Son dakika haberi... Tartışmanın büyümesi üzerine programa ara verilirken Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırma anlatı stüdyoda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor. Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.
Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti | Video
ENGİNYURT'UN KORUMASI ŞİMŞEK'İ DARP ETTİ
Yayını kesilen programın sunucusu Pınar Işık Ardor tekrar yayına bağlandıklarında olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Ardor ayrıca, "Cemal Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde Latif Şimşek'i darp da etti. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.
ENGİNYURT KÜFÜR ETTİ KORUMASI SALDIRDI
Yaşadığı saldırı sonrası Şişli Emniyet Müdürlüğüne giden gazeteci Latif Şimşek, kendisini darp etmeye çalışan Cemal Enginyurt ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'i canlı yayında darp etti | Video
Şimşek, Enginyurt'un korumasının kendisine yaklaşarak defalarca darp ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Şimşek ifadesinin devamında, ''Tartışma sonrası programa ara verildiğinde Cemal Enginyurt oturduğum yere gelmeye çalışarak şahsıma ve anneme defalarca küfürler savurdu. 'A...na ko.. ço..' şeklinde hakaretler savurduğu sırada Cemal Enginyurt ile stüdyoya birlikte gelen bir şahıs yüzüme defalarca yumruk attı. Canlı yayın konuklarının araya girmesiyle saldırıdan kurtuldum'' diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karakolda verdiği ifadesinde Cemal Enginyurt'tan ve korumasından şikayetçi olduğunu ifade eden gazeteci Latif Şimşek saldırganların cezalandırılmasını talep etti. Emniyet ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ
İstanbul Cunhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Cemal Enginyurt hakkında gözaltına alınması talimatında bulundu. Öte yandan Enginyurt'un Milletvekili olmasından dolayı dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.