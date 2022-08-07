Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'i canlı yayında darp etti | Video
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Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında ise Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti. Enginyurt ve korumasının saldırısı sonrası Latif Şimşek'in yaralandığı öğrenildi.