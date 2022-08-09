Gazeteci Latif Şimşek: “Cumhurbaşkanımız olayın takipçisi olacağını söyledi”





"CEMAL ENGİNYURT AİLEME, ANNEME, ÇOCUKLARIMA AĞZA ALINMAYACAK GALİZ KÜFÜRLER SAVURDU"

DP'li Enginyurt'un yaşanan olayda kendisine küfürler ettiğini, bu küfürleri yayımlatacağını söyleyen Gazeteci Şimşek, şunları kaydetti:

"Ben korumanın araya girenlerden biri olduğunu düşünüyordum. 1,90'ın üzerinde, 110-120 kilo bir adam, azman orada bana saldırıyor. Ben olayın nereye gideceğini tahmin etmediğim için ilk aldığım darbeyle sersemledim. Sonrasında bir iki defa daha girişim olmuş. Onları da videodan izledim. Alçakça bir şey. Burada önemli olan bir şey daha var. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam. Orada da o tartışma sırasında aileme, anneme, çocuklarıma ağza alınmayacak galiz küfürler savurmuş. O küfürleri de yayımlattıracağım ben. Herkesin bu adamın yüzünü görmesi lazım. Böyle ağzı pis, ahlaksız bir adam. Ben şu anda onun ettiği küfürleri onun çocuklarına, ailesine asla yakıştıramam. Bu benim karakterime de uygun değil ama kendisi ailesinden, çevresindekilerden utanarak yaşasın. O galiz, ağır, lağım kokan sözleri zaten ondan başkası da söyleyemezdi."





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