Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sel izini silemedi! İntiharlar peş peşe geldi

SAHİPSİZ KALAN ALMANLAR BUNALIMDA

Dünyanın ekonomik anlamda en refah ülkelerinden biri olan AB'nin lokomotifi Almanya, gerek afet sırasında, gerekse sonrasında tam anlamıyla sınıfta kaldı. Yeterli arama kurtarma çalışmaları yapılmadığı için selde kaybolan insanların cesetleri, haftalar sonra tarlalardan toplandı. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti, Bad Neuenahr ve çevre kasabalarda enkazlar hâlâ temizlenemedi, yıkılan evler onarılmadı. Devlet, selzedelere gerekli yardımları yapmadı, evsiz kalan insanlar kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Her şeyini kaybeden insanlar için bağış paralarıyla, aylar sonra ancak geçici konutlar tahsis edilebildi. Selin vurduğu Sinzig'de belediye, bağış paralarıyla alınan geçici konutlar için insanlardan aylık 450 euro "kullanım ücreti" almaya başladı. Yardımların ve bağış paralarının yüzde 80'i hâlâ mağdurlara ulaştırılmadı. Bu süre içinde 20 kişi çaresizlikten intihar etti, en az 32 kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Sahipsiz kalan ve devlete karşı öfkeli olan bölge halkı, önümüzdeki kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor.