Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sel izini silemedi! İntiharlar peş peşe geldi | Video
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Bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Afetzedeler için modern konutlar ve işyerleri inşa edildi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü. Yardım konutlarından bile kira talep edildi. Kendini çaresiz hisseden 20 kişi intihar etti.